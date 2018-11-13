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    В Украине группа армян до полусмерти избила азербайджанца из-за Карабаха

    Карабахский напев жителя Кяльбаджара спровоцировал атаку армян

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В одном из кафе в городе Мелитополь Запорожской области Украины группа армян до полусмерти избила гражданина Азербайджана, уроженца Кяльбаджарского района, Гурбанова Тариеля Малик оглу 1963 г.р.

    Как сообщили украинскому бюро Report в местной полиции, инцидент произошел на национальной почве между клиентами кафе, армянами, прибывшими из Армении в Украину для работы на строительстве дороги, и азербайджанским клиентом кафе в результате спора в связи с Карабахом.

    Тихое напевание клиентом-азербайджанцем в кафе песни в связи с Карабахом не понравилось сидящим за соседним столом выпившим армянам. Армяне в оскорбительной форме приказали азербайджанцу замолчать. Проигнорировавший их Т.Гурбанов продолжил напевать и в результате подвергся атаке армян. В неравной рукопашной драке армяне до полусмерти избили азербайджанца. 

    В тяжелом состоянии он был  размещен в одной из больниц в Запорожье. Нападавшие скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция. Все совершившие инцидент - граждане Армении.

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