В Украине группа армян до полусмерти избила азербайджанца из-за Карабаха

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В одном из кафе в городе Мелитополь Запорожской области Украины группа армян до полусмерти избила гражданина Азербайджана, уроженца Кяльбаджарского района, Гурбанова Тариеля Малик оглу 1963 г.р.

Как сообщили украинскому бюро Report в местной полиции, инцидент произошел на национальной почве между клиентами кафе, армянами, прибывшими из Армении в Украину для работы на строительстве дороги, и азербайджанским клиентом кафе в результате спора в связи с Карабахом.

Тихое напевание клиентом-азербайджанцем в кафе песни в связи с Карабахом не понравилось сидящим за соседним столом выпившим армянам. Армяне в оскорбительной форме приказали азербайджанцу замолчать. Проигнорировавший их Т.Гурбанов продолжил напевать и в результате подвергся атаке армян. В неравной рукопашной драке армяне до полусмерти избили азербайджанца.

В тяжелом состоянии он был размещен в одной из больниц в Запорожье. Нападавшие скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция. Все совершившие инцидент - граждане Армении.