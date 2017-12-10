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    В Украине гражданин Азербайджана насмерть переехал женщину

    Инцидент произошел во Львове

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Позавчера, 8 декабря, в городе Львов гражданин республики Азербайджан совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

    Инцидент произошел в 20:15 на перекрестке улиц Городоцкая – Авиационная. Водитель автомобиля КИА "Соренто" за пешеходным переходом совершил наезд на женщину. От полученных травм та скончалась на месте.

    Отмечается, что мужчина 1972 года рождения, проживает во Львове, но является гражданином республики Азербайджан.

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