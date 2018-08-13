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    В Украине бизнесмен азербайджанского происхождения трагически погиб вместе с членами семьи

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ На территории Славяносербского района Луганской области Украины вместе с семьей трагически погиб уроженец Азербайджана, бизнесмен. 

    Как сообщает Report, вместе с членами семьи погиб уроженец Хачмазского района Субахир Гулу оглу Гасанов 1971 г.р., который на собственном автомобиле передвигался в направлении района, где жил. Внезапно автомобиль взорвался. 

    Хотя находившиеся поблизости люди пришли на помощь, спасти находившихся в автомобиле людей не удалось. В результате ДТП С.Гасанов, его супруга и ребенок заживо сгорели. 

    Отметим, что мужчина занимался в Луганске бизнесом в сфере сельского хозяйства.

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