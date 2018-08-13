В Украине бизнесмен азербайджанского происхождения трагически погиб вместе с членами семьи

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ На территории Славяносербского района Луганской области Украины вместе с семьей трагически погиб уроженец Азербайджана, бизнесмен.

Как сообщает Report, вместе с членами семьи погиб уроженец Хачмазского района Субахир Гулу оглу Гасанов 1971 г.р., который на собственном автомобиле передвигался в направлении района, где жил. Внезапно автомобиль взорвался.

Хотя находившиеся поблизости люди пришли на помощь, спасти находившихся в автомобиле людей не удалось. В результате ДТП С.Гасанов, его супруга и ребенок заживо сгорели.

Отметим, что мужчина занимался в Луганске бизнесом в сфере сельского хозяйства.