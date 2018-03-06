В Украине азербайджанец задержан по подозрению в убийстве отслужившего в зоне АТО

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана задержан в Украине по подозрению в убийстве человека, отслужившего в зоне антитеррористической операции.

Как сообщает Report, гражданин Азербайджана родом из Бардинского района Расим Мамедов 1986 г.р. подозревается в убийстве гражданина Украины в Киеве на почве конфликта. Сообщается, что убитый служил в зоне антитеррористической операции.

Скрывшегося с места происшествия Р. Мамедова задержали правоохранительные органы в Запорожье. В отношении доставленного в Киевскую городскую полицию Р. Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.