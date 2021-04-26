В Украине азербайджанец убил своего соотечественника

В Украине зафиксирован очередной криминальный инцидент с участием азербайджанцев.

В Украине зафиксирован очередной криминальный инцидент с участием азербайджанцев.

Как сообщает восточно-европейского бюро Report, Меджидов Самид Лятиф оглу 1996 года рождения был убит ножом в спину своим соотечественником Гусейновым Расятом Хафиз оглу 1990 года рождения на территории Деснянского района Киева.

Злоумышленник и соучастник преступления - Велиев Сеймур Джаваншир оглу 1982 года рождения были задержаны местными правоохранительными органами при попытке сбежать из страны.

А два дня назад в Днепре был убит азербайджанец Анар Мамедов. Местное подразделение Министерства внутренних дел Украины считает его главой криминальной группировки. Сотрудникам полиции удалось установить личность убийцы. По версии следствия, это гражданин Азербайджанской Республики, некто по имени Юсиф 1993 года рождения. В настоящее время он числится в розыске.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Киеве, в последнее время в различные регионы Украины стекается информация о преступлениях с участием азербайджанцев – мошенничестве, кражах, незаконном проживании в стране. Эти факты вызывают обеспокоенность среди азербайджанской диаспоры Украины, опасающейся, что подобные инциденты могут омрачить успехи, достигнутые нашей дипломатией и диаспорой за последние годы, в частности, испортить лояльность к Азербайджану в Украине.

Посольство, руководители диаспорских организаций, в частности, Рада азербайджанцев Украины, усиливают пропагандистско-просветительскую работу в целях предотвращения подобных случаев, в частности, проводят профилактические беседы с азербайджанской молодежью.