В Украине азербайджанец поджег дом соседа-армянина, не выдержав оскорблений в свой адрес

Киев. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве, в Голосеевском районе гражданин Азербайджана, житель Сумгайыта Рзаев Кянан Афган оглу 1977 г.р. поджег дом соседа-армянина, не выдержав оскорблений в свой адрес.

Как сообщает киевское бюро Report, отмечается, что задержанный полицией К.Рзаев во время спора с соседом-армянином не выдержал оскорблений на национальной почве.

Напав на армянина, азербайджанец поджег его двухкомнатный дом, который в результате пожара полностью сгорел.

Пострадавших в результате инцидента нет.