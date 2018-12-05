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    В Украине азербайджанец поджег дом соседа-армянина, не выдержав оскорблений в свой адрес

    Киев. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве, в Голосеевском районе гражданин Азербайджана, житель Сумгайыта Рзаев Кянан Афган оглу 1977 г.р. поджег дом соседа-армянина, не выдержав оскорблений в свой адрес.  

    Как сообщает киевское бюро Report, отмечается, что задержанный полицией К.Рзаев во время спора с соседом-армянином не выдержал оскорблений на национальной почве. 

    Напав на армянина, азербайджанец поджег его двухкомнатный дом, который в результате пожара полностью сгорел.

    Пострадавших в результате инцидента нет. 

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