В Украине азербайджанец на иномарке въехал в "Жигули": погибли дедушка и внучка

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В городе Ривне на северо-западе Украины произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Report, внедорожник, управляемый гражданином Азербайджана Этибаром Мирзоевым, на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил "Жигули". В результате водитель "Жигулей" погиб на месте. Его внучку и еще одного пассажира отвезли в больницу. Трехлетняя девочка через шесть часов умерла.

Экспертиза показала - уровень алкоголя в крови у 50-летнего Мирзоева в пять раз превышал норму. Городской суд отправил виновника аварии на два месяца в СИЗО. Накануне в апелляционном суде - адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест.

Неожиданно для всех присутствующих, бабушка погибшей девочки, которая в аварии потеряла еще и мужа, согласилась облегчить жизнь обвиняемому и поддержала адвоката.

Но суд оставил Мирзоева за решеткой. Почему у пострадавших появилось желание облегчить жизнь обвиняемого, активно обсуждают в соцсетях. Предполагают - в ход мог пойти подкуп или запугивание. Мирзоев хорошо известен в среде иностранцев, которые живут в городе. Его имя связывают с незаконными операциями с валютой.