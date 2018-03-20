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    В Украине арестована азербайджанка по обвинению в торговле людьми

    Она обвиняется в отправке женщин в Турцию и арабские страны в целях сексуальной эксплуатации

    Киев. 20 марта. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана арестована в турецком городе Денизли на основании обращения Генеральной прокуратуры Украины.

    По полученной Report информации, Амина Мамедова 1980 г.р. обвиняется в торговле людьми.

    В соответствии с решением Печерского районного суда Киева в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

    А.Мамедова обвиняется в отправке женщин из Украины в Турцию и арабские страны в целях сексуальной эксплуатации.

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