В Украине арестовали граждан Азербайджана

Киев. 22 января. REPORT.AZ/ В Украине полиция Днепровского района Киева задержала граждан Азербайджана Руслана Бахыш оглу Ахмедова 1991 г.р. и Фаига Орхан оглу Салимова 1987 г.р.

Как сообщает киевское бюро Report, районный суд Киева избрал в отношении задержанных граждан Азербайджана меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Молодые люди обвиняются в угоне автомобиля, однако они отвергают выдвинутое против них обвинение.

Отметим, что по данным, за последний год в Украине арестовано более 10 граждан Азербайджана.