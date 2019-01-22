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    В Украине арестовали граждан Азербайджана

    Киев. 22 января. REPORT.AZ/ В Украине полиция Днепровского района Киева задержала граждан Азербайджана Руслана Бахыш оглу Ахмедова 1991 г.р. и Фаига Орхан оглу Салимова 1987 г.р.

    Как сообщает киевское бюро Report, районный суд Киева избрал в отношении задержанных граждан Азербайджана меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Молодые люди обвиняются в угоне автомобиля, однако они отвергают выдвинутое против них обвинение.

    Отметим, что по данным, за последний год в Украине арестовано более 10 граждан Азербайджана. 

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