​В Уфе осужден азербайджанец, входивший в ОПГ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Уфе участники преступной группы угонщиков автомобилей «Toyota Highlander», куда входили пятеро уроженцев Таджикистана, Азербайджана и Казахстана, получили сроки от 3 лет 2 месяцев до 5,5 лет, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Иностранцы в возрасте от 36 до 43 лет признаны виновными в совершении краж в особо крупном размере, а также по статье УК РФ "использование заведомо подложного государственного регистрационного знака".
Сообщники отключали сигнализации иномарок и угоняли их, а затем перебивали номера двигателей и заменяли регистрационные знаки на поддельные номера Казахстана, где намеревались машины продать.
Деятельность преступной группы пресекли, задержав одного из обвиняемых при управлении краденым автомобилем в Екатеринбурге.
Все участники ОПГ признали вину в совершении преступлений.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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