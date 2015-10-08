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    ​В Уфе осужден азербайджанец, входивший в ОПГ

    Группировка занималась угоном автомобилей в Казахстан

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Уфе участники преступной группы угонщиков автомобилей «Toyota Highlander», куда входили пятеро уроженцев Таджикистана, Азербайджана и Казахстана, получили сроки от 3 лет 2 месяцев до 5,5 лет, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Иностранцы в возрасте от 36 до 43 лет признаны виновными в совершении краж в особо крупном размере, а также по статье УК РФ "использование заведомо подложного государственного регистрационного знака".

    Сообщники отключали сигнализации иномарок и угоняли их, а затем перебивали номера двигателей и заменяли регистрационные знаки на поддельные номера Казахстана, где намеревались машины продать.

    Деятельность преступной группы пресекли, задержав одного из обвиняемых при управлении краденым автомобилем в Екатеринбурге.

    Все участники ОПГ признали вину в совершении преступлений. 

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