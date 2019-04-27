В Уфе мужчина убил всех членов своей семьи

В Уфе мужчина вырезал всю свою семью, а трупы спрятал рядом с собственной дачей. Пять человек были заявлены как пропавшие, их тела уже найдены.

Как передает Report, об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-релиз Следственного комитета.

В нем говорится о том, что в декабре житель столицы Башкирии убил в своем доме 39-летнюю жену, своих детей шести и двух лет, 22-летнюю девушку, которой приходился отчимом, и ее 9-месячного малыша. О случившемся стало известно тогда, когда в апреле в полицию пришла подруга падчерицы преступника. Полицейские пошли с проверкой на квартиру уфимца, но тот не отпер им дверь и совершил суицид.

Силовики выяснили, что убийство было совершено в этой квартире, тела подозреваемый вывез, заказав автомашину для грузоперевозок, на свой дачный участок возле Северного кладбища, а потом сбросил их в заброшенный колодец у соседей.

Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве.