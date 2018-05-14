В Уджаре задержаны лица, совершившие разбой в доме женщины

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Уджаре задержаны два человека, подозреваемые в совершении разбоя.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 17 марта в call-центр "102" поступила информация от жительницы села Мюсуслу Уджарского района З.Алиевой о том, что двое лиц в масках, проникнув в ее дом, связали руки и ноги женщине и украли золотые украшения на сумму 1000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Уджарского районного отделения полиции, были задержаны лица, подозреваемые в совершении грабежа.

В результате расследования было установлено, что это местные жители Раджаб и Анар Гусейновы.

По факту ведется расследование.