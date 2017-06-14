В Уджаре выпускники попали в аварию, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Уджар. 14 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена выпускников, получивших ранения в ДТП в Уджарском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель Гейчайского района Намик Алик оглу Мамедов, 1995 г.р., будучи за рулем арендованного автомобиля марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в стоящий на обочине дороги автомобиль марки "Mercedes".

В результате, водитель и пассажиры автомобиля - учащиеся XI класса средней школы № 7 города Гейчай Фархад Сиявуш оглу Ахмедов 2000 г.р. и Ильхам Джейхун оглу Ахмедов 1999 г.р получили ранения.

***16:30

Уджар. 14 июня. REPORT.AZ/ В Уджарском районе выпускники средней школы попали в ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в центре города сегодня в районе 15:30.

По словам очевидцев, находившиеся в ходе аварии в легковых автомобилях водитель и пассажиры - выпускники XI классов. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.

В настоящее время выясняются личности пострадавших.

По факту в Уджарском районном отделении полиции проводится расследование.