В Уджаре во время урока в школе обрушился потолок

Средняя школа села Тезе Шилян находится в аварийном состоянии.

Средняя школа села Тезе Шилян находится в аварийном состоянии.

Об этом верхне-ширванскому бюро Report сообщили жители села.

Жители заявили, что боятся отправлять своих детей в школу, так как здание находится в аварийном состоянии: "Несколько дней назад во время урока обрушился потолок одной из комнат школы. Со второго этажа в помещение посыпались камни. К счастью, в комнате никого не было. Но ученики и учителя были сильно напуганы. Они думали, что рушится здание школы".

По их словам, школа была построена по заказу Министерства образования в 2000 году: "Построено было только двухэтажное административное здание школы, другие вспомогательные здания, спортивный и актовый залы остались незаконченными. Поэтому и главное здание школы начало постепенно разрушаться".

Начальник отдела образования Уджарского района Рауф Мамедов сообщил местному бюро Report, что неоднократно посещал школу и информирован о плачевном состоянии школы. Он добавил, что проинформировал соответствующие структуры, однако капитальный ремонт школы в ближайшее время не ожидается.

Отметим, что школа является единственной средней школой села Тезе Шилян с населением около 4 000 человек. В школе 20 комнат, а обучением и воспитанием более 300 учеников занимаются 25 учителей.