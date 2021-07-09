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В Уджаре столкнулись микроавтобус и грузовик, пятеро погибших

В Уджаре столкнулись микроавтобус и грузовик, пятеро погибших Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Уджаре, унесшем жизни пяти человек.
Происшествия
9 июля 2021 г. 09:32
В Уджаре столкнулись микроавтобус и грузовик, пятеро погибших

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Уджаре, унесшем жизни пяти человек.

Как сообщили Report в МЧС, в информации говорится:

"На горячую линию "112" МЧС поступила информация, что на территории села Мусуслу Уджарского района столкнулись микроавтобус марки Mercedes и грузовик марки Shacman. Привлеченные на место происшествия спасатели Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного микроавтобуса тела двух человек (личности устанавливаются)".

В целом, во время инцидента погибли 5, пострадали 2 человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub, 5 nəfər ölüb - VİDEO - YENİLƏNİB

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