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    В Уджаре столкнулись грузовики КамАЗ, есть погибший

    Водитель одного из автомобилей скончался на месте происшествия

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как передает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, согласно информации, поступившей на горячую линию "112", в селе Алпы столкнулись два грузовых автомобиля "Камаз".

    Водитель одного из автомобилей Гусейнов Кара Демир оглу, 1964 года рождения, скончался на месте происшествия. Спасатели вытащили тело водителя и передали по назначению.

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