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В Уджаре школьник ранил одноклассника, ведется расследование

В Уджаре школьник ранил одноклассника, ведется расследование В селе Растаджа Уджарского района ученик 9 класса ранил своего одноклассника, ведется расследование.
Происшествия
6 февраля 2025 г. 12:20
В Уджаре школьник ранил одноклассника, ведется расследование

В селе Растаджа Уджарского района ученик 9 класса ранил своего одноклассника, ведется расследование.

Об этом сообщили Report в региональном управлении образования Центрального Арана.

Инцидент произошел 4 февраля около 08:10. Пострадавший был немедленно доставлен в медучреждение, вскоре его выписали домой, сообщили в управлении.

Физическое и психологическое состояние учащихся находится под контролем руководства школы и управления.

В свою очередь в TƏBİB в ответ на запрос Report сообщили, что пострадавший мальчик был госпитализирован в центральную районную больницу Уджара 4 февраля.

У него были диагностированы множественные колото-резаные раны. В TƏBİB также сообщили, что мальчика вскоре перевели в центральную больницу Гейчая, где ему провели операцию.

"Его состояние стабилизировалось, 5-го февраля мальчика выписали домой", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ucarda sinif yoldaşının xəsarət yetirdiyi məktəbli əməliyyat olunub - YENİLƏNİB

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