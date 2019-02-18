В Уджаре сгорел дом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Уджар. 18 февраля. REPORT.AZ/ Пожар в частном доме в Уджаре потушен.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент был отмечен в одном из трех расположенных рядом двухэтажных частных домов.

На место происшествия были привлечены 3 пожарные машины и около 20-ти человек живой силы.

Оставшиеся в горящем помещении дети хозяйки дома эвакуированы на безопасную территорию.

Пожарные пресекли распространение огня на другие дома.

*** 16:54

Уджар. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Уджаре в частном доме произошел пожар.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, пожар начался в одном из частных домов на улице Н.Нариманова города Уджар.

Загорелся дом районного жителя Нофера Сейран оглу Гасанова.

В результате происшествия вместе с мебелью и предметами домашнего обихода сгорел пятикомнатный двухэтажный дом.

На место происшествия привлечены пожарные.

По факту ведется расследование.