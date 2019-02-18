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В Уджаре сгорел дом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Уджаре сгорел дом
Вместе с мебелью и предметами домашнего обихода сгорел пятикомнатный двухэтажный дом
© Report

Уджар. 18 февраля. REPORT.AZ/ Пожар в частном доме в Уджаре потушен.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент был отмечен в одном из трех расположенных рядом двухэтажных частных домов.

На место происшествия были привлечены 3 пожарные машины и около 20-ти человек живой силы.

Оставшиеся в горящем помещении дети хозяйки дома эвакуированы на безопасную территорию.

Пожарные пресекли распространение огня на другие дома.

*** 16:54

Уджар. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Уджаре в частном доме произошел пожар. 

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, пожар начался в одном из частных домов на улице Н.Нариманова города Уджар. 

Загорелся дом районного жителя Нофера Сейран оглу Гасанова. 

В результате происшествия вместе с мебелью и предметами домашнего обихода сгорел пятикомнатный двухэтажный дом. 

На место происшествия привлечены пожарные. 

По факту ведется расследование. 

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