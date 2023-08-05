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В Уджаре с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю

В Уджаре с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю В Уджарском районе с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю.
Происшествия
5 августа 2023 г. 09:03
В Уджаре с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю

В Уджарском районе с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в Уджарский районный отдел полиции поступила оперативная информация о выращивании наркотических растений в пустынной местности, расположенной в селе Тезе Шилян. Упомянутый участок был немедленно взят под оперативный контроль.

В результате проведенных в ночное время оперативных мероприятий были задержаны с поличным житель села Баргюшад Амираслан Меджидли и его родственник житель села Джайрли Гёйчайского района Турал Меджидов, занимавшиеся упомянутым преступным деянием.

В ходе осмотра участка было обнаружено и изъято 54 куста конопли весом около 58 килограммов.

В связи с фактом в Следственном отделении Уджарского РОП возбуждено уголовное дело, по решению районного суда А.Меджидли и Т.Меджидов помещены под стражу.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda çöllük ərazidə çətənə bitkiləri yetişdirən iki nəfər saxlanılıb

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