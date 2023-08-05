В Уджаре с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю

В Уджарском районе с поличным задержаны лица, выращивающие коноплю.
Как сообщили
В результате проведенных в ночное время оперативных мероприятий были задержаны с поличным житель села Баргюшад Амираслан Меджидли и его родственник житель села Джайрли Гёйчайского района Турал Меджидов, занимавшиеся упомянутым преступным деянием.
В ходе осмотра участка было обнаружено и изъято 54 куста конопли весом около 58 килограммов.
В связи с фактом в Следственном отделении Уджарского РОП возбуждено уголовное дело, по решению районного суда А.Меджидли и Т.Меджидов помещены под стражу.
Расследование по делу продолжается.