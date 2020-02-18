​В Уджаре ранили и ограбили водителя

В Уджарском районе произошло ограбление.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гарабёрк.

Житель Баку, ранее судимый Сеидахмед Дашдемиров, житель города Мингячевир Мушвиг Самедов и житель Имишлинского района Тельман Гулиев подсели на автовокзале Евлахского района в автомобиль Mercedes жителя города Анара Гарибова и попросили отвезти их в Баку за плату. В селе Гарабёрк Уджарского района они заставили водителя остановиться и начали спорить с ним. На почве конфликта Тельман Гулиев ранил А.Гарибова ножом в голову, а Сеидмамед Дадашов забрал находившиеся в автомобиле 123 маната. После этого все трое покинули место происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела полиции Уджарского района С.Дашдемиров, М.Самедов и Т.Гулиев были задержаны и доставлены в отдел полиции. Выяснилось, что на момент совершения преступления они находились в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.