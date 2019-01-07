В Уджаре пытались обокрасть кабинет первого замглавы ИВ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В здании Исполнительной власти Уджарского района совершена попытка кражи из кабинета первого заместителя главы Исполнительной власти Алиша Джабраилова.

Как сообщает Report, неизвестный вошел в кабинет и попытался вскрыть находившийся там сейф. Во время инцидента сотрудники охраны ИВ вошли в кабинет, мужчине удалось бежать.

В результате операции выяснилось, что совершить кражу пытался житель Гёйчайского района 30-летний Кянан Исмайлов. Он был задержан.

Расследование по факту продолжается.