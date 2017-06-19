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    В Уджаре произошло землетрясение силой 4 балла

    Глубина толчков составила 34 км

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Уджаре произошло землетрясение.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    По предварительной информации, в 17:41:13 по местному времени в 32 км северо-западнее станции "Зардаб" на территории Уджарского района было зарегистрировано землетрясение.

    Землетрясение ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

    Магнитуда подземных толчков составила 4,4, глубина - 34 км.

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