В Уджаре произошло землетрясение силой 4 балла

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Уджаре произошло землетрясение.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительной информации, в 17:41:13 по местному времени в 32 км северо-западнее станции "Зардаб" на территории Уджарского района было зарегистрировано землетрясение.

Землетрясение ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

Магнитуда подземных толчков составила 4,4, глубина - 34 км.