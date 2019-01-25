 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Уджаре произошло тяжёлое ДТП, есть пострадавшие

    На 220-м километре магистральной дороги Баку-Газах произошла тяжёлая авария, завершившаяся получением травм несколькими людьми

    Уджар. 25 января. REPORT.AZ/ На 220-м километре магистральной дороги Баку-Газах произошла тяжёлая авария, завершившаяся получением травм несколькими людьми.

    Как передаёт местное бюро Report, инцидент произошёл на участке дороги, проходившем через Уджарский район.

    Автомобиль марки Mercedes, движущийся в направлении Газахского района, сошёл с дороги и перевернулся в селе Мюсюслю. В результате аварии пятеро человек получили тяжёлые травмы.

    Пострадавшие были помещены в Хирургическое отделение Уджарской районной центральной больницы. Их личности уточняются.

    По факту ведётся расследование.

    Ранее в Уджаре «КамАЗ» столкнулся с легковушкой, в результате чего двое погибли, трое получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi