В Уджаре произошло ДТП, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о произошедшем в Уджаре ДТП с летальным исходом.
Как передает Report, согласно сообщению, поступившему на "горячую линию" 112 министерства, столкнулись два грузовика марок "ГАЗ-66" и "Ford".
Привлеченные на место происшествия спасатели Государственной противопожарной службы извлекли из деформировавшегося грузовика марки "Ford" тело одного человека и передали по назначению.
Личность погибшего устанавливается.
*** 16:54
В Уджаре произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 262-ом км пролегающей через село Газыгумлаг автомобильной дороги Баку-Газах.
В результате столкновения крана марки "ГАЗ-66" и грузовика "Ford Transit" погиб 1 человек. Личность погибшего уточняется.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости