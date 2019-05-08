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В Уджаре произошло ДТП, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Уджаре произошло ДТП, погиб 1 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о произошедшем в Уджаре ДТП с летальным исходом.

Как передает Report, согласно сообщению, поступившему на "горячую линию" 112 министерства, столкнулись два грузовика марок "ГАЗ-66" и "Ford".

Привлеченные на место происшествия спасатели Государственной противопожарной службы извлекли из деформировавшегося грузовика марки "Ford" тело одного человека и передали по назначению. 

Личность погибшего устанавливается. 

*** 16:54

В Уджаре произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 262-ом км пролегающей через село Газыгумлаг автомобильной дороги Баку-Газах.  

В результате столкновения крана марки "ГАЗ-66" и грузовика "Ford Transit" погиб 1 человек. Личность погибшего уточняется. 

По факту ведется расследование. 

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