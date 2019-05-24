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В Уджаре произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

В Уджаре произошло ДТП, есть пострадавшие
© Report

В Уджаре произошло ДТП.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером на территории села Мюсуслю - на 212 км дороги Баку-Газах. 

Житель Газахского района 54-летний Аскеров Адалят Вахид оглу потерял управление за рулем автомобиля, в результате чего машина перевернулась. 

Водитель и находившаяся в момент ДТП в автомобиле 52-летняя сестра водителя Аскерова Егяна Вахид гызы получили травмы различной степени тяжести. 

По факту ведется расследование. 

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