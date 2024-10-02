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В Уджаре произошла серьезная цепная авария

В Уджаре произошла серьезная цепная авария В Уджарском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автомобили пришли в негодность
Происшествия
2 октября 2024 г. 22:43
В Уджаре произошла серьезная цепная авария

В Уджарском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автомобили пришли в негодность.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Уджар-Зярдаб, проходящем через село Гарабёрк данного района.

Так, 30-летний житель села Ляк Уджарского района Фархад Мамед оглу Гусейнов, который управлял легковым автомобилем марки Mercedes, сбил животное, выскочившее на дорогу.

Другой житель района 30-летний Фарман Абузаров остановил свой автомобиль марки "ВАЗ 2106" на обочине дороги с целью оказания помощи, однако в транспортное средство врезался следовавший сзади автомобиль BMW, которым управлял Гейс Амиров. От силы удара BMW съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП все три автомобиля пришли в негодность, а 46-летний житель Сумгайыта Вугар Имамгулу оглу Гулиев получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Уджарскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda zəncirvari yol qəzasında avtomobillər yarasız hala düşüb

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