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В Уджаре перевернулся автомобиль "скорой помощи"

В Уджаре перевернулся автомобиль "скорой помощи" В Уджарском районе перевернулась машина "скорой помощи", пострадали пять человек.
Происшествия
25 января 2023 г. 19:29
В Уджаре перевернулся автомобиль скорой помощи

В Уджарском районе перевернулась машина "скорой помощи", пострадали пять человек.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, машина "скорой помощи" центральной больницы Уджара перевернулась после столкновения на мосту трассы Уджар-Гёйчай с автомобилем марки ВАЗ-21011.

В результате пять человек получили ранения: водитель "скорой помощи", житель села Гарабёрк Уджарского района Алибала Агасолтан оглу Рагимов (1968 года рождения), члены одной семьи, находившейся в "Жигулях" - жители села Алпоут Джейхун Мамедмехди оглу Алиев (1988 г.р.), Вугар Тариф оглу Аббасов (1989 г.р.), Мехди Джейхун оглу Алиев (2020 г.р.) и Чичек Джейхун гызы Алиева (2015 г.р.).

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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