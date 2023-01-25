В Уджаре перевернулся автомобиль "скорой помощи"

В Уджарском районе перевернулась машина "скорой помощи", пострадали пять человек.
Как передает верхне-ширванское бюро
В результате пять человек получили ранения: водитель "скорой помощи", житель села Гарабёрк Уджарского района Алибала Агасолтан оглу Рагимов (1968 года рождения), члены одной семьи, находившейся в "Жигулях" - жители села Алпоут Джейхун Мамедмехди оглу Алиев (1988 г.р.), Вугар Тариф оглу Аббасов (1989 г.р.), Мехди Джейхун оглу Алиев (2020 г.р.) и Чичек Джейхун гызы Алиева (2015 г.р.).
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.