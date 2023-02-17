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В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом

В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 09:33
В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом

В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом.

Как передает Report, с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Уджарского района Нурайя Гасанова.

Она сообщила, что находилась дома одна, когда двое в масках проникли в дом и связали ей руки. Затем грабители забрали 7 тыс. манатов и скрылись с места преступления.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении нападения Мушфиг Керимов и Джаваншир Керимов.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ucarda maskalı şəxslər qadının evinə basqın edib

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