В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом

В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом.

В Уджаре люди в масках совершили разбойное нападение на дом.

Как передает Report, с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Уджарского района Нурайя Гасанова.

Она сообщила, что находилась дома одна, когда двое в масках проникли в дом и связали ей руки. Затем грабители забрали 7 тыс. манатов и скрылись с места преступления.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении нападения Мушфиг Керимов и Джаваншир Керимов.

По факту проводится расследование.