В Уджаре муж ударил жену топором

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Уджар. 4 мая. REPORT.AZ/ В Уджарском районе муж ударил жену топором.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гараджаллы.

Житель села Багбанлы Магеррам Махмудов 1956 г.р. на почве семейного конфликта несколько раз ударил топором в спину и голову свою жену Шамаму Махмудову 1966 г.р.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи Уджарского района. Раненая Ш. Махмудова была госпитализирована в Уджарскую районную центральную больницу и размещена в хирургическом отделении.

Как сообщил местному бюро Report завотделом больницы Джаваншир Везиров, состояние раненой тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование.