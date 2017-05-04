В Уджаре муж ударил жену топором

Уджар. 4 мая. REPORT.AZ/ В Уджарском районе муж ударил жену топором.
Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гараджаллы.
Житель села Багбанлы Магеррам Махмудов 1956 г.р. на почве семейного конфликта несколько раз ударил топором в спину и голову свою жену Шамаму Махмудову 1966 г.р.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи Уджарского района. Раненая Ш. Махмудова была госпитализирована в Уджарскую районную центральную больницу и размещена в хирургическом отделении.
Как сообщил местному бюро Report завотделом больницы Джаваншир Везиров, состояние раненой тяжелое.
Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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