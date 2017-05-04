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    В Уджаре муж ударил жену топором

    По факту ведется расследование© Report.az

    Уджар. 4 мая. REPORT.AZ/ В Уджарском районе муж ударил жену топором.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гараджаллы.

    Житель села Багбанлы Магеррам Махмудов 1956 г.р. на почве семейного конфликта несколько раз ударил топором в спину и голову свою жену Шамаму Махмудову 1966 г.р.

    На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи Уджарского района. Раненая Ш. Махмудова была госпитализирована в Уджарскую районную центральную больницу и размещена в хирургическом отделении.

    Как сообщил местному бюро Report завотделом больницы Джаваншир Везиров, состояние раненой тяжелое.

    Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.

    По факту ведется расследование.

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