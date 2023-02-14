В Уджаре микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибший и раненые

В Уджаре микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибшие и раненые.

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Уджаре достигло 6 человек.



Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, трое пострадавших были доставлены в центральную больницу Кюрдамирского района.



Это жительницы Баку сестры Севда Мамедова (1963 г.р.), Махира Гаджиева (1970 г.р.) и житель Шамкира Гахраманов Рафик (1979 г.р.)

09:35

В Уджаре микроавтобус столкнулся с фурой, есть погибший и раненые.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня на участке автотрассы Баку-Газах, проходящей через село Чини Уджарского района.

Микроавтобус "Mercedes Sprinter" под управлением жителя Шамкирского района Шамистана Агиль оглу Исаева (1959 г.р.) столкнулся с грузовиком под управлением жителя Абшеронского района Асифа Балага оглу Гусейнова (1957 г.р). В результате один человек погиб на месте происшествия. Три человека - Аллахверди Физули оглу Хагвердиев (1984 г.р.), Ширин Пирверди оглу Алекберов (1972 г.р.) и еще один гражданин, имя которого пока неизвестно, были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу с различными травмами.

По факту проводится расследование.