В Уджаре автомобиль упал в канал

В Уджарском районе произошло ДТП.

В Уджарском районе произошло ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, происшествие произошло на части дороги Баку-Газах, проходящей через село Мюсюслю.

Находящийся в движении автомобиль марки «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным знаком 10-GZ-774 из-за сильного дождя столкнулся с рекламным щитом, а затем упал в канал.

В результате ДТП водитель и пассажир получили легкие ранения.

Попытки вытащить автомобиль при помощи грузовиков не увенчались успехом. Водители других автомобилей и жители села пришли на помощь и вытащили автомобиль из канала при помощи толстой веревки.