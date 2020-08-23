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Report Georgia

В Уджаре автомобиль упал в канал

В Уджаре автомобиль упал в канал В Уджарском районе произошло ДТП.
Происшествия
23 августа 2020 г. 20:17
В Уджаре автомобиль упал в канал

В Уджарском районе произошло ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, происшествие произошло на части дороги Баку-Газах, проходящей через село Мюсюслю.

Находящийся в движении автомобиль марки «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным знаком 10-GZ-774 из-за сильного дождя столкнулся с рекламным щитом, а затем упал в канал.

В результате ДТП водитель и пассажир получили легкие ранения.

Попытки вытащить автомобиль при помощи грузовиков не увенчались успехом. Водители других автомобилей и жители села пришли на помощь и вытащили автомобиль из канала при помощи толстой веревки.  

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Версия на азербайджанском языке Ucarda avtomobil su kanalına aşıb

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