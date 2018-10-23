В Уджаре автомобиль сбил насмерть пожилую женщину

23 октября, 2018 22:03

https://report.az/storage/news/a3d0e4797ce8cb7511b0643913c26568/5dd12f53-6a03-4fc6-965e-25508e0de61b_292.jpg Уджар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошло ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдар Алиев. Автомобиль сбил насмерть переходившую дорогу 64-летнюю Хураман Исмайлову. После аварии водитель немедленно доставил женщину в Уджарскую Центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, ее жизнь спасти не удалось. По факту ведется расследование. Напомним, что 19 октября в Сабирабаде автомобиль сбил школьника.

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