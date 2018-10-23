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    В Уджаре автомобиль сбил насмерть пожилую женщину

    Уджар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдар Алиев.

    Автомобиль сбил насмерть переходившую дорогу 64-летнюю Хураман Исмайлову.

    После аварии водитель немедленно доставил женщину в Уджарскую Центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, ее жизнь спасти не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что 19 октября в Сабирабаде автомобиль сбил школьника.

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