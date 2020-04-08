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В Уджаре арестованы нарушители карантинного режима

В Уджаре арестованы нарушители карантинного режима

Отделение полиции Уджарского района продолжает мероприятия, направленные на обеспечение правил особого карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. 

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, за последние 3 дня сотрудники полиции составили в отношении 86-ти нарушителей правил карантинного режима административный протокол по ст. 211 Кодекса административных проступков. 

83 из них оштрафованы в административном порядке на 100 и 200 манатов, трое арестованы.  

На данный момент сотрудники отделения полиции Уджарского района продолжают службу в усиленном режиме. 

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