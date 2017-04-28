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    В Уджаре 50-летний мужчина бросился под поезд

    Ему ампутировали ногу

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Уджаре мужчина попытался совершить суицид.

    Как сообщает ширванское бюро Report, проживающий по ул. 20 января в г. Уджар Адиль Миралакбер оглу Пиригафаров 1967 г.р. бросился под движущийся поезд на территории района.

    А. Пиригафаров на машине скорой помощи был доставлен в Уджарскую центральную больницу. Как сообщили Report в больнице, пострадавшему была незамедлительно проведена операция, ему ампутировали ногу. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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