В Уджаре 50-летний мужчина бросился под поезд

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Уджаре мужчина попытался совершить суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, проживающий по ул. 20 января в г. Уджар Адиль Миралакбер оглу Пиригафаров 1967 г.р. бросился под движущийся поезд на территории района.

А. Пиригафаров на машине скорой помощи был доставлен в Уджарскую центральную больницу. Как сообщили Report в больнице, пострадавшему была незамедлительно проведена операция, ему ампутировали ногу. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

По факту ведется расследование.