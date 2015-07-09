В Удмуртии задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин Азербайджана

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Ижевске сотрудниками вневедомственной охраны МВД по Удмуртской Республике задержан 44-летний гражданин Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртской Республике России.

Согласно информации, мужчина разыскивался правоохранительными органами с мая 2015 года за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК Азербайджана (нарушение неприкосновенности жилища).

В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.