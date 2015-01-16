В учреждении по отбыванию наказания проведено расследование по факту пыток заключенных

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Согласно поручению уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой, члены Национальной превентивной группы омбудсмена против пыток (НПГ) провели расследование в специализированном лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции. В расследовании принял участие также врач НПГ. Об этом сообщили Report в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Данное расследование проведено на основании обращения к омбудсмену близких заключенных, которые были переведены в это учреждение из учреждения по отбыванию наказания (УОН) №14 Пенитенциарной службы.

С каждым из находящихся в штрафной палате специализированного лечебного учреждения 11 заключенных была проведена беседа, изучены их документы. В ходе беседы эти заключенные отметили, что не подвергались насилию в специализированном лечебном учреждении.

Также в ходе расследования было выявлено, что эти заключенные были доставлены в лечебное учреждение с целью обследования, и в ближайшие дни будут возвращены в учреждение по отбытию наказаний.

Члены НПГ 26 декабря 2014 года на проведенном в УОН №14 мероприятии ознакомились с документами, касающимися здоровья заключенных, сняли с них копии.

Итоги встречи были обсуждены с начальником учреждения и были даны некоторые рекомендации в связи с условиями их содержания. Информация по результатам расследования направлена в Пенитенциарную службу министерства юстиции.

Отметим, что на данный момент Гарадагская районная прокуратура ведет расследование в связи с событиями 22 декабря 2014 года в УОН №14.