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В убийстве брата главы ИВ Лянкарана подозревается собственный сын

В убийстве брата главы ИВ Лянкарана подозревается собственный сын Брат главы исполнительной власти Лянкаранского района Талеха Гарашова Азер Гарашов был убит.
Происшествия
28 июля 2023 г. 09:40
В убийстве брата главы ИВ Лянкарана подозревается собственный сын

Брат главы исполнительной власти Лянкаранского района Талеха Гарашова Азер Гарашов был убит.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, по подозрению в убийстве отца из дробовика задержан сын А.Гарашова Азай Гарашов.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Кюрдамирского района проводится расследование.

Отметим, что инцидент произошел 26 июля в селе Пиракочя Кюрдамирского района. Азер Гарашов скончался от огнестрельного ранения. Первоначально сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Однако в ИВ Лянкяранского района сообщили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Сегодня же стало известно, что в убийстве подозревается сын убитого.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranın icra başçısının qardaşının qətlə yetirildiyi ehtimal olunur

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