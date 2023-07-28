В убийстве брата главы ИВ Лянкарана подозревается собственный сын

Брат главы исполнительной власти Лянкаранского района Талеха Гарашова Азер Гарашов был убит.

Брат главы исполнительной власти Лянкаранского района Талеха Гарашова Азер Гарашов был убит.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, по подозрению в убийстве отца из дробовика задержан сын А.Гарашова Азай Гарашов.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Кюрдамирского района проводится расследование.

Отметим, что инцидент произошел 26 июля в селе Пиракочя Кюрдамирского района. Азер Гарашов скончался от огнестрельного ранения. Первоначально сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Однако в ИВ Лянкяранского района сообщили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Сегодня же стало известно, что в убийстве подозревается сын убитого.