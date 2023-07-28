В убийстве брата главы ИВ Лянкарана подозревается собственный сын

Брат главы исполнительной власти Лянкаранского района Талеха Гарашова Азер Гарашов был убит.
Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, по подозрению в убийстве отца из дробовика задержан сын А.Гарашова Азай Гарашов.
В настоящее время по данному факту в прокуратуре Кюрдамирского района проводится расследование.
Отметим, что инцидент произошел 26 июля в селе Пиракочя Кюрдамирского района. Азер Гарашов скончался от огнестрельного ранения. Первоначально сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.
Однако в ИВ Лянкяранского района сообщили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.
Сегодня же стало известно, что в убийстве подозревается сын убитого.