В тюрьме скончался водитель, причастный к гибели двух человек

В исправительном учреждении в Баку скончался заключенный.

Как сообщает Report, отбывающий наказание в расположенном в Наримановском районе исправительном учреждении №10 Пенитенциарной службы министерства юстиции 46-летний Сафаралиев Рафик Кямран оглу скончался в тюрьме.

Причина смерти заключенного расследуется.

Отметим, что Р.Сафаралиев отбывал наказание за совершение ДТП с летальным исходом.

Авария произошла 23 октября 2014 года в 15 часов в поселке Бута Гарадагского района. Житель Кянгярлинского района Аладдин Аллахвердиев за рулем грузовика марки "Ford Cargo" столкнулся с управляемым жителем Физулинского района Рафиком Сафаралиевым микроавтобусом марки "Ford Transit". Потеряв управление, Р.Сафаралиев врезался в автомобиль марки "KİA", за рулем которого находился житель Агдамского района Рамиль Зейналов. В результате ДТП на месте происшествия скончались двое пассажиров Р.Сафаралиева - его землячка Аггюль Аршадил и житель Бейлаганского района Гейс Абдуллаев. Еще трое пассажиров госпитализированы.