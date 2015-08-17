В Тюменской области задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый Интерполом

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Тюменcкой области России задержан разыскиваемый в Турции гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, гражданин Азербайджана разыскивался по линии Интерпола спецслужбами Турции для привлечения к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах.

С учетом того, что подозреваемый в убийстве скрылся от следствия на территории России, в отношении него турецким судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен в международный розыск.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральной прокуратурой России принято решение о выдаче гражданина Азербайджану компетентным органам Турции для привлечения к уголовной ответственности.