В Тюмени судят азербайджанца, подозреваемого в кражах из загородных домов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Тюмени начался судебный процесс в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в кражах с незаконным проникновением в загородные дома, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По версии обвинения, он ограбил три загородных дома, сумма ущерба составила 730 тысяч рублей (около 18,5 тысяч манатов).

Было установлено, что 22-летний обвиняемый приехал в Тюмень с матерью в мае 2018 года. Гражданин Азербайджана жил на деньги матери и подруги из Турции. Сам он никогда не работал, и в конце концов решил по ночам обворовывать частные дома.

С 28 июня по 4 июля он ограбил три коттеджа, в которые проник через открытые окна. Его добычей стали наручные часы Cartier, золотые украшения, iPad 3, iPhone 5, iPhone 6S, Nokia 8800, деньги, дорогой коньяк. В августе его задержали и заключили под стражу.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает областная прокуратура.