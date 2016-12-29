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    В Тюмени осужден бывший глава областной диаспорской организации азербайджанцев

    Джамшид Фатуллаев организовал незаконный въезд и пребывание в России трех граждан Азербайджана, которым ранее был запрещен въезд в страну

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель Тюменской областной общественной организации азербайджанцев "Dostlug" Джамшид Фатуллаев был признан местным судом виновным в  организации незаконной миграции, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Д.Фатуллаев организовал незаконный въезд и пребывание в России трех граждан Азербайджана, которым ранее был запрещен въезд в страну.

    В ходе следствия было установлено, для этого осужденный изготовил фиктивные копии свидетельств о браке между иностранцами и жительницами Тюмени, заверив их поддельной печатью нотариуса. При этом общественник вводил в заблуждение и своих соотечественников, уверяя их, что имеет связи с госструктурами.

    При обыске у задержанного изъято более 30 незаконно изготовленных печатей и штампов разных госучреждений.

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