В тяжелом ДТП в Сальяне погиб один, пострадали пять человек

В тяжелом ДТП в Сальяне погиб один, пострадали пять человек

В селе Хыдырлы Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали пять человек.

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В селе Хыдырлы Сальянского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали пять человек. Как передает аранское бюро Report , инцидент был зафиксирован на автомагистрали Алят-Астара. Согласно информации, находившийся в движении автомобиль наехал на припаркованное на обочине транспортное средство. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Нефтчалинского района Кямран Алигусейн оглу Гашимзаде, Дилбяр Габиль гызы Алиева, Медина Азер гызы Гашимзаде, Азер Атакиши оглу Алиев, Али Кямран оглу Гашимзаде, Алигусейн Кямал оглу Гашимзаде. Пострадавших незамедлительно доставили в Сальянскую районную центральную больницу, однако в медучреждении была констатирована доврачебная смерть К.Гашимзаде. По факту начато расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram