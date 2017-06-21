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    В серьезном ДТП в Сабирабаде скончались отец и сын

    Факт расследуется© Courtesy İmage

    Сабирабад. 21 июня. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло серьезное ДТП.

    Как передает аранское бюро Report, авария произошла вечером на территории села Низамикенд.

    По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля марки "Шагман" и легкового автомобиля марки "ВАЗ-2106" с госномерами 52-BB-692 скончались два человека. Скончавшиеся во время аварии пассажиры "ВАЗ-2106" являлись жителями села Мирджалал Саатлинского района Гасанхан Гусейнхан оглу Астанов и его сын Даянат Астанов.

    К месту происшествия привлечены спасатели и кареты скорой помощи.

    Факт расследуется.

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