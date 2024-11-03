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В тяжелом ДТП в Гусаре погиб один, пострадали три человека

В тяжелом ДТП в Гусаре погиб один, пострадали три человека В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Гусарском районе погиб один, пострадали три человека.
Происшествия
3 ноября 2024 г. 21:48
В тяжелом ДТП в Гусаре погиб один, пострадали три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Гусарском районе погиб один, пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, на участке автодороги Гусар-Худат столкнулись легковые автомобили Chevrolet Cruze и "ВАЗ-2107".

В аварии скончался водитель последнего транспортного средства, его личность устанавливается. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили местные жители - Фаррух Кямран оглу Савзиев, 2001 года рождения, Орхан Аждар оглу Шякярханов, 1989 года рождения, и Амик Назим оглу Хасалиев, 1999 года рождения, все пострадавшие госпитализированы.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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