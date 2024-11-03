В тяжелом ДТП в Гусаре погиб один, пострадали три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Гусарском районе погиб один, пострадали три человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Гусарском районе погиб один, пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report , на участке автодороги Гусар-Худат столкнулись легковые автомобили Chevrolet Cruze и "ВАЗ-2107".

В аварии скончался водитель последнего транспортного средства, его личность устанавливается. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили местные жители - Фаррух Кямран оглу Савзиев, 2001 года рождения, Орхан Аждар оглу Шякярханов, 1989 года рождения, и Амик Назим оглу Хасалиев, 1999 года рождения, все пострадавшие госпитализированы.

По факту начато расследование.