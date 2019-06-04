В тяжелом ДТП в Гаджигабуле погибли двое азербайджанцев из России

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), унесшее жизни двух людей.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на отрезке магистрали Баку-Газах, пролегающей по территории села Атбулаг. Автомобиль марки Vito с государственным номерным знаком B 017 KN 134 неожиданно потерял управление и перевернулся. На месте происшествия скончались два азербайджанца – граждане России. Личности погибших уточняются.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости