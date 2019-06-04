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В тяжелом ДТП в Гаджигабуле погибли двое азербайджанцев из России

В тяжелом ДТП в Гаджигабуле погибли двое азербайджанцев из России

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), унесшее жизни двух людей.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на отрезке магистрали Баку-Газах, пролегающей по территории села Атбулаг. Автомобиль марки Vito с государственным номерным знаком B 017 KN 134 неожиданно потерял управление и перевернулся. На месте происшествия скончались два азербайджанца – граждане России. Личности погибших уточняются.

По факту ведется расследование.

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