В тяжелом ДТП в Билясуваре три человека погибли, восемь пострадали

В тяжелой дорожной аварии в Билясуварском районе погибли три человека, еще восемь получили ранения.
Об этом муганскому бюро Report сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
На территории села Аразбары Билясуварского района произошло столкновение автомобиля марки Opel с автомобилем "ВАЗ 2107".
В результате погибли пассажиры автомобилей Шохлет Мамедова, Марьямханым Керимова и Ильгар Керимов, восемь человек получили различные телесные повреждения.
Раненые были доставлены в Центральные больницы Билясуварского и Джебраильского районов.
Находившиеся в "ВАЗ 2107" были членами одной семьи, они направлялись из Бейлаганского района на похороны в Сальянский район.
Пассажиры автомобиля Opel ехали из Баку на свадьбу в джебраильское село Джоджуг Марджанлы.
В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, авария произошла на дороге Билясувар-Бахрамтепе.
По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, двое получили ранения.
В настоящее время устанавливаются их личности.
По факту ведется расследование.