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В тяжелом ДТП в Билясуваре три человека погибли, восемь пострадали

В тяжелом ДТП в Билясуваре три человека погибли, восемь пострадали В тяжелой дорожной аварии в Билясуварском районе погибли три человека, еще восемь получили ранения.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 12:14
В тяжелом ДТП в Билясуваре три человека погибли, восемь пострадали

В тяжелой дорожной аварии в Билясуварском районе погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

На территории села Аразбары Билясуварского района произошло столкновение автомобиля марки Opel с автомобилем "ВАЗ 2107".

В результате погибли пассажиры автомобилей Шохлет Мамедова, Марьямханым Керимова и Ильгар Керимов, восемь человек получили различные телесные повреждения.

Раненые были доставлены в Центральные больницы Билясуварского и Джебраильского районов.

Находившиеся в "ВАЗ 2107" были членами одной семьи, они направлялись из Бейлаганского района на похороны в Сальянский район.

Пассажиры автомобиля Opel ехали из Баку на свадьбу в джебраильское село Джоджуг Марджанлы.

11:11

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, авария произошла на дороге Билясувар-Бахрамтепе.

По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, двое получили ранения.

В настоящее время устанавливаются их личности.

По факту ведется расследование.

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