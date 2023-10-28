Число погибших в тяжелом ДТП в Кюрдамире возросло до 3

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще двое получили травмы.

Число погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кюрдамире возросло до трех.

Об этом сообщает верхнеширванское бюро Report .

Согласно информации, один из получивших тяжелые травмы в ДТП скончался в больнице.

23:03

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент был зафиксирован на 33-м километре дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли в селе Атакишили.

Автомобиль "Мерседес", двигавшийся в направлении Кюрдамира, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", который направлялся во встречном направлении.

В ДТП два человека погибли, еще двое получили тяжкие телесные травмы. Пострадавших доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.