Число погибших в тяжелом ДТП в Кюрдамире возросло до 3

Число погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кюрдамире возросло до трех.
Об этом сообщает верхнеширванское бюро
Согласно информации, один из получивших тяжелые травмы в ДТП скончался в больнице.
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще двое получили травмы.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Автомобиль "Мерседес", двигавшийся в направлении Кюрдамира, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", который направлялся во встречном направлении.
В ДТП два человека погибли, еще двое получили тяжкие телесные травмы. Пострадавших доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.