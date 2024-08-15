В тяжелом ДТП в Агсу погиб пассажир, водитель госпитализирован

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на пересечении улицы Тофика Исмаилова и проспекта Гейдара Алиева в городе Агсу.

Житель района Назим Абышов за рулем автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в ограждение.

Пассажир легкового автомобиля Ровшан Амиров погиб на месте происшествия, водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Агсуинскую районую центральную больницу.

По факту проводится расследование.