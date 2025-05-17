В тяжелом ДТП в Агдаше погиб один, пострадали пять человек

В Агдаше произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как передает верхнеширванское бюро
В ДТП от полученных травм М.Атеддинов скончался на месте происшествия. Различные травмы получили пассажиры легковушки Афлатун Ширинов (1972), Шохрат Ширинов (1966), Эльвин Ширинов (1989), Омар Мусаев (2009), а также находившийся в конной повозке Магсад Гамидов (1971).
Пострадавшие госпитализированы.
В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.