В тяжелом ДТП в Агдаше погиб один, пострадали пять человек

В Агдаше произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

В Агдаше произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report , автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Мухаммед Атеддинов, 1993 года рождения, сначала наехал на конную повозку, а затем столкнулся с грузовым автомобилем.

В ДТП от полученных травм М.Атеддинов скончался на месте происшествия. Различные травмы получили пассажиры легковушки Афлатун Ширинов (1972), Шохрат Ширинов (1966), Эльвин Ширинов (1989), Омар Мусаев (2009), а также находившийся в конной повозке Магсад Гамидов (1971).

Пострадавшие госпитализированы.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.