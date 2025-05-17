О нас

В тяжелом ДТП в Агдаше погиб один, пострадали пять человек

В тяжелом ДТП в Агдаше погиб один, пострадали пять человек В Агдаше произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Происшествия
17 мая 2025 г. 00:33
В тяжелом ДТП в Агдаше погиб один, пострадали пять человек

В Агдаше произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Мухаммед Атеддинов, 1993 года рождения, сначала наехал на конную повозку, а затем столкнулся с грузовым автомобилем.

В ДТП от полученных травм М.Атеддинов скончался на месте происшествия. Различные травмы получили пассажиры легковушки Афлатун Ширинов (1972), Шохрат Ширинов (1966), Эльвин Ширинов (1989), Омар Мусаев (2009), а также находившийся в конной повозке Магсад Гамидов (1971).

Пострадавшие госпитализированы.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağdaşda ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
16 мая 2025 г. 21:42
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
16 мая 2025 г. 20:23
Состоялось очередное заседание органов безопасности стран СНГ
ФотоСостоялось очередное заседание органов безопасности стран СНГ
16 мая 2025 г. 17:57
Состоялось последнее в 2025 году заседание Комиссии по вопросам помилования
Состоялось последнее в 2025 году заседание Комиссии по вопросам помилования
16 мая 2025 г. 17:42
Количество новых случаев заражения ВИЧ среди наркоманов снизилось
Количество новых случаев заражения ВИЧ среди наркоманов снизилось
16 мая 2025 г. 16:29
За 4 месяца этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 68 млн манатов
За 4 месяца этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 68 млн манатов
16 мая 2025 г. 16:17
В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении
В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении
16 мая 2025 г. 15:50
В Сумгайыте грузовик сбил насмерть ученика 3-го класса
В Сумгайыте грузовик сбил насмерть ученика 3-го класса
16 мая 2025 г. 13:34
Мать пыталась передать сыну наркотики в СИЗО
Мать пыталась передать сыну наркотики в СИЗО
16 мая 2025 г. 10:40
С банковских карт граждан Азербайджана за сутки похищено более 11 тыс. манатов
С банковских карт граждан Азербайджана за сутки похищено более 11 тыс. манатов
16 мая 2025 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi