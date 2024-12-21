О нас

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Боливии погибли 13 человек

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Боливии погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на западе Боливии.
Происшествия
21 декабря 2024 г. 08:07
В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Боливии погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на западе Боливии.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Луис Арсе в своем Telegram-канале.

"Мы глубоко опечалены в связи с ДТП, которое случилось на трассе Ла-Пас - Оруро и в результате которого 13 человек погибли. Мы дали указание провести соответствующее расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого трагического происшествия, из-за которого скорбит народ Боливии", - написал он.

В дорожной полиции сообщили, что в результате столкновения погибли двое детей, выжили три человека, они доставлены в больницу города Эль-Альто.

По предварительным данным, столкновение было лобовым, причины пока не установлены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Boliviyada ağır yol qəzasında 13 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi